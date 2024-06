As seleções classificadas às quartas de final da Copa América 2024: quem vai ao mata-mata?

Atual campeã, Argentina é a primeira a confirmar vaga na próxima fase nos Estados Unidos; veja lista

A Copa América vai afunilando. Enquanto se aproxima o final da fase de grupos, o desenho do mata-mata da competição começa a ser formado - e algumas seleções já vão arrumando as malas para voltar para casa.

Este não é o caso de Lionel Messi e companhia - é claro! -, que, com a vitória por 1 a 0 nos últimos instantes sobre o Chile, pela segunda rodada, abriram seis pontos na liderança do Grupo A e se classificarão, no mínimo, em segundo lugar. Depois, foi a vez da Venezuela que, com vitórias sobre Equador e México, somou seis pontos nas duas rodadas iniciais do Grupo B.

Para o mata-mata, avançam todos os primeiros e segundos colocados dos quatro grupos do torneio. As quartas de final, que abrem a próxima fase, acontecem entre os dias 4 e 6 de julho.

Abaixo, a GOAL te mostra todos os já classificados.