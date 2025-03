As seis promessas NXGN que devem agitar o mercado de transferências em 2025

Vários dos adolescentes mais talentosos do mundo devem fazer transferências quando a janela abrir no final da temporada; veja as promessas

A janela de transferências do próximo verão europeu promete ser bastante movimentada, com alguns dos maiores nomes do futebol sendo ligados a mudanças, enquanto outros jogadores consagrados se aproximam do fim de seus contratos e se tornarão agentes livres ao término da temporada.

Entre os mais cobiçados no mercado, provavelmente estarão os talentos adolescentes, já que os principais clubes estão em busca de jovens prodígios que possam ajudar a carregar suas equipes pelos próximos anos.

De fato, alguns dos gigantes europeus já asseguraram negociações com os prospectos mais promissores do futebol. A dupla sul-americana, Estêvão Willian e Kendry Paez, está a caminho do Chelsea, enquanto o defensor croata Luka Vuskovic foi negociado com o Tottenham.

Mas quais potenciais superestrelas ainda não acertaram suas transferências? Usando a lista NXGN 2025 dos melhores jovens futebolistas do planeta, selecionamos seis jogadores que provavelmente dominarão os rumores nas próximas semanas...