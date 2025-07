Seis coisas que o Manchester United precisa acertar antes da próxima temporada

O próximo mês será fundamental para que o elenco assimile o estilo de jogo de Rúben Amorim e comece a deixar para trás a campanha desastrosa de 2024/25

Nos últimos dois anos, o Manchester United enfrentou adversários como Real Madrid, Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund durante suas excursões de pré-temporada pelos Estados Unidos. Para a edição deste ano, o nível dos rivais será bem mais modesto: West Ham, Everton e Bournemouth.

A diferença na qualidade dos adversários diz muito sobre a queda de prestígio do United, especialmente no cenário internacional. Hoje, os clubes com os quais os Red Devils ainda tentam rivalizar sequer estarão nos EUA. Liverpool, Arsenal, Tottenham e Newcastle escolheram a Ásia como destino, enquanto Chelsea e Manchester City já cruzaram o Atlântico para disputar o Mundial de Clubes.

E não é só a lista de amistosos que deixa a desejar. O clube também tem sido lento no mercado de transferências: até agora, apenas oficializou a chegada de Matheus Cunha e confirmou a contratação previamente acertada do jovem paraguaio Diego León. A negociação com Bryan Mbeumo esfriou, e a dificuldade para se desfazer de atletas indesejados só aumenta.

Mesmo com a falta de empolgação, o mês que vem é vital para o United tentar virar a página após o que Rúben Amorim não hesitou em chamar de "um desastre".

A pré-temporada dos Red Devils começa neste sábado, com um amistoso contra o Leeds, em Estocolmo. Em seguida, o time embarca para os Estados Unidos, onde participa do "Summer Series": encara o West Ham no MetLife Stadium, em Nova Jersey, depois enfrenta o Bournemouth no Soldier Field, em Chicago, e encerra a turnê contra o Everton no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Antes da estreia oficial, o United ainda faz um último teste em Old Trafford, contra a Fiorentina de David de Gea. O pontapé inicial da Premier League será duro: logo de cara, o time recebe o Arsenal.

Confira seis pontos para ficar de olho enquanto Amorim e seus comandados começam o trabalho...