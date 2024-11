A confiança baixa do atacante é apenas um sinal do momento difícil em que os campeões se encontram após perderem três jogos seguidos

"O Manchester City não te dá reviravoltas," disse Gary Neville durante a reta final do título do Campeonato Inglês da temporada passada. "Você sempre disse nos anos passados que haveria uma reviravolta, que algo aconteceria. Não tenho certeza se isso vai acontecer."

Neville pode ter estado certo, já que o time de Pep Guardiola resistiu à ameaça do Arsenal e reivindicou seu quarto título consecutivo ao vencer seus últimos nove jogos, um recorde. Mas agora, o City não está apenas mudando, eles caíram de cara no chão.

Pela terceira vez na "Era Guardiola", eles perderam três jogos seguidos em todas as competições, saindo para o Tottenham na Copa da Liga Inglesa antes de serem bem derrotados pelo Bournemouth e então destruídos pelo Sporting de Ruben Amorim na Champions League. E o próximo desafio é a difícil viagem a Brighton, que oferece uma ameaça séria de uma possível quarta derrota consecutiva pela primeira vez sob o comando do espanhol.

Não é exagero dizer que o catalão enfrenta o desafio mais difícil de seu período glorioso no comando do Etihad Stadium. E como ele o conduzirá afetará o destino do título da Premier League, assim como impactará se esta será ou não sua última temporada com o clube.