Savinho indica que pode ser o primeiro sucesso do projeto "multiclube" do Manchester City

Brasileiro teve uma carreira pouco convencional até chegar ao Etihad Stadium, mas agora parece pronto para brilhar por lá

Savinho cresceu em uma fazenda onde sua família produzia leite e organizava rodeios. E tentar marcá-lo tem se mostrado tão assustador quanto se manter no em cima de um touro bravo.

Marc Cucurella, do Chelsea, sofreu na estreia de Savinho na Premier League, sendo driblado quatro vezes só no primeiro tempo. Os torcedores do Manchester City sentiram como se tivessem sido transportados de volta no tempo, assistindo Riyad Mahrez em sua melhor forma.

Cucurella deve ter ficado aliviado quando Savinho não voltou para o segundo tempo devido a uma lesão. Mas o Ipswich não teve a mesma sorte uma semana depois, já que o ponta se recuperou rapidamente e encontrou uma nova vítima.

Mal Sammie Szmodics havia aberto o placar para os Tractor Boys no Etihad Stadium, e os visitantes já estavam lamentando. Leif Davis cometeu pênalti em Savinho e Erling Haaland não perdoou na cobrança.

Logo em seguida, o goleiro do Ipswich, Arijanet Muric, foi vítima da pressão da brasileiro e acabou desarmado em sua própria área, permitindo que Kevin De Bruyne aproveitasse e marcasse o segundo gol na vitória por 4 a 1.

"Pouco tempo aqui e o impacto já é muito bom", foi a avaliação de Pep Guardiola. Isso soou como um enorme eufemismo, já que Savinho parece ser mais uma ótima contratação do City. Mas ele também é um reforço diferente de todos os outros.

