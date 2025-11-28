São Paulo vai manter o técnico Crespo para a próxima temporada?

O São Paulo não pretende se desfazer do técnico Hernán Crespo para a próxima temporada, como soube a GOAL. Treinador está nos planos do presidente do clube, Julio Casares, para 2026, mesmo depois da goleada por 6 a 0 para o Fluminense.

O argentino tem contrato no Morumbis até dezembro de 2026, e a ideia da diretoria é mantê-lo neste período. O clube entende que o treinador tem feito um trabalho minimamente interessante com as condições oferecidas na atual temporada – ele não foi o responsável pela montagem do elenco e assumiu o time somente em junho deste ano, após a demissão de Luis Zubeldía.

O departamento de futebol são-paulino acredita que o excesso de lesões neste ano é o que atrapalha o trabalho conduzido pelo treinador estrangeiro no Tricolor paulista. Para o jogo dessa quinta-feira (27), o São Paulo não contava com 15 jogadores, sendo 13 no departamento médico e dois suspensos.