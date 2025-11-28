+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thiago Fernandes

São Paulo vai manter o técnico Crespo para a próxima temporada?

Presidente do Tricolor Paulista, Julio Casares, não pretende se desfazer do treinador para 2026

O São Paulo não pretende se desfazer do técnico Hernán Crespo para a próxima temporada, como soube a GOAL. Treinador está nos planos do presidente do clube, Julio Casares, para 2026, mesmo depois da goleada por 6 a 0 para o Fluminense.

O argentino tem contrato no Morumbis até dezembro de 2026, e a ideia da diretoria é mantê-lo neste período. O clube entende que o treinador tem feito um trabalho minimamente interessante com as condições oferecidas na atual temporada – ele não foi o responsável pela montagem do elenco e assumiu o time somente em junho deste ano, após a demissão de Luis Zubeldía.

O departamento de futebol são-paulino acredita que o excesso de lesões neste ano é o que atrapalha o trabalho conduzido pelo treinador estrangeiro no Tricolor paulista. Para o jogo dessa quinta-feira (27), o São Paulo não contava com 15 jogadores, sendo 13 no departamento médico e dois suspensos.

    Planejamento de 2026

    Com a permanência confirmada, Hernán Crespo já iniciou o planejamento da temporada de 2026. O treinador trabalha diretamente com a diretoria na definição de reforços, analisando posições consideradas carentes e avaliando oportunidades de mercado compatíveis com o orçamento do clube. Além disso, Crespo participa das discussões sobre renovações e possíveis saídas do atual elenco. Todos os movimentos do São Paulo no mercado da bola contam com a anuência do argentino.

    Números de Crespo em 2025

    Desde que voltou ao São Paulo, em junho deste ano, Hernan Crespo comandou a equipe em 30 oportunidades, com 13 vitórias conquistadas, quatro empates e 13 derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu outros 44 sob o comando do estrangeiro. Ele tem 47,78% de aproveitamento no Morumbis. O desempenho culminou nas eliminações para o Athletico-PR na Copa do Brasil e para a LDU, do Equador, na Libertadores. A equipe ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 48 pontos conquistados.

