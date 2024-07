São Paulo encaminha acerto com volante da Lazio; veja detalhes

Alvo do Flamengo, jogador chegaria por um empréstimo com obrigação de compra, em caso de cumprimento de meta

O São Paulo tem tratativas bem encaminhadas pela contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio e que estava recentemente emprestado ao PAOK, da Grécia. A GOAL ouviu de múltiplas fontes que faltam apenas últimos detalhes para a conclusão do negócio.

O modelo do negócio apalavrado é de um empréstimo com obrigação de compra, em caso do cumprimento de meta. Marcos Antônio seria cedido para atuar no MorumBIS até o final da temporada para ser adquirido pelo Tricolor no início de 2025, por meio de um gatilho contratual - a GOAL ouviu que sua ativação está ligada ao número de partidas do volante neste segundo semestre.

Atleta é esperado neste final de semana em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

