São Paulo mantém confiança por Mario Rui e aguarda rescisão de lateral com o Napoli

O São Paulo mantém a confiança pela contratação de Mario Rui, lateral esquerdo de 33 anos que pertence ao Napoli, da Itália. A GOAL apurou que as condições da negociação com o atleta estão mantidas, restando apenas a liberação do jogador do futebol italiano.

O português já deu sinal positivo para a proposta contratual do Tricolor paulista — vínculo até dezembro de 2026 e salário na casa dos R$ 600 mil mensais. O europeu, agora, tenta a liberação do Napoli. O clube paulistano se dispôs a pagar cerca de € 200 mil (R$ 1,225 milhão na cotação atual) pela negociação, mas o atleta tenta uma rescisão amigável para ir ao Morumbis nesta janela de transferências.

O contrato de Mario Rui com o Napoli se encerra em 30 de junho de 2025, mas o jogador está fora dos planos da comissão técnica de Antonio Conte para a atual temporada. O treinador italiano de 55 anos tem contrato com o clube até junho de 2027 e recebeu carta branca para fazer alterações no atual plantel.

