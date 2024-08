São Paulo encontra dificuldades pela contratação do lateral esquerdo Mário Rui

Lateral esquerdo europeu agrada à diretoria, que não quer gastos para buscar reforços no mercado da bola

O São Paulo encontra dificuldades para acertar a contratação de Mário Rui, lateral esquerdo português que pertence ao Napoli, da Itália. As partes não se manifestam oficialmente, mas têm versões distintas nos bastidores, como soube a GOAL.

A gestão de Julio Casares relata que há empecilhos vindos do atleta para que o negócio seja sacramentado, enquanto o estafe do lateral esquerdo aponta obstáculos na rescisão contratual com o clube italiano.

O jogador de 33 anos tem contrato com o Napoli até 30 de junho de 2025 e tenta rescisão contratual antecipada para escolher o novo destino no mercado da bola, mas não obteve resposta positiva até o momento.

