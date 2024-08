São Paulo ouve "sim" de Mário Rui, tenta acordo com o Napoli e fica otimista por lateral esquerdo

Clube tem resposta positiva do lateral esquerdo de 33 anos no mercado da bola e acredita que chegará a um acordo por reforço

O São Paulo já ouviu uma resposta positiva de Mário Rui no mercado da bola. A diretoria, agora, tenta a liberação do Napoli, da Itália, para contar com o lateral esquerdo de 33 anos no elenco, como soube a GOAL. Há otimismo da cúpula nos bastidores do Morumbis — a diretoria entende que chegará a um acordo pela contratação do lusitano.

O Tricolor paulista enviou uma oferta com compensação financeira de € 200 mil (R$ 1,214 milhão na cotação atual) pela contratação do jogador. Entretanto, ainda não obteve uma resposta positiva do clube italiano. Esta é a única pendência para que o atleta deixe a Europa e chegue ao Brasil.

Mário Rui já deu sinal positivo para a proposta feita pelo São Paulo, até dezembro de 2026. O lateral esquerdo foi convencido de que a transferência para o Brasil é uma boa alternativa para a sequência da carreira.

