Santos desiste de Rafael Cabral, que tinha pedido referência do clube ao elenco

Goleiro conversava sobre volta à Vila Belmiro nesta janela de transferências e pediu referências a atletas, mas clube desistiu do negócio

O Santos desistiu da contratação de Rafael Cabral. Depois de alinhar a volta do goleiro à Vila Belmiro, a diretoria optou por não dar sequência às tratativas com o goleiro do Cruzeiro. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o atleta foi comunicado da decisão na tarde desta segunda-feira (15). Ele já havia colhido informações sobre a rotina do clube com o atual elenco.

As tratativas entre Santos e Rafael Cabral estavam avançadas, e os paulistas não teriam que desembolsar nem um centavo sequer para tirá-lo da Toca da Raposa II — há uma negociação em curso para rescisão contratual do atleta com os mineiros.

O jogador, inclusive, estava empolgado com a possibilidade de retorno à Vila Belmiro. Ídolo do clube após o título da Libertadores 2011, o goleiro acreditava que poderia retomar o bom futebol com a volta ao clube paulista.

