Rafael Cabral avisa Cruzeiro que não tem clima para ficar e avança em negócio com o Santos

Goleiro de 33 anos não seguirá na Toca da Raposa II e está perto de um acordo para retorno ao clube que o revelou

Rafael Cabral avisou à diretoria do Cruzeiro que não tem mais clima para jogar pelo clube. Em reunião no último sábado (13), o goleiro de 33 anos disse ao departamento de futebol e à comissão técnica que não pretende cumprir o vínculo — que se encerra em 31 de dezembro de 2025. As tratativas com o Santos estão avançando, como soube a GOAL.

Ainda não há um acordo para que o goleiro retorne à Vila Belmiro, onde surgiu para o futebol, mas o atleta já tem conversas em estágio avançado para defender o clube novamente. Agora, ele negocia os últimos ajustes da rescisão contratual com o Cruzeiro.

Há incômodo por parte da torcida e também do lado de Rafael Cabral. O veterano entende que recebe críticas exageradas durante a passagem pelo clube e não está disposto a permanecer para o restante do compromisso. Desta forma, busca uma rescisão amigável para dar continuidade à carreira.

Mais artigos abaixo