Samu Omorodion: quem é o atacante com apenas nove gols por quem o Chelsea está disposto a gastar R$ 275 milhões?

Em busca de reforços para o ataque, Blues mostram interesse no jovem centroavante de 20 anos do Atlético de Madrid

Ficou claro há algum tempo que uma das prioridades do Chelsea para esta janela de transferências é um novo centroavante. Embora Nicolas Jackson tenha conseguido, de certo modo, calar seus críticos à medida que a temporada passada avançava, ele ainda está em evolução e se beneficiaria de ter parte da responsabilidade de marcar gols retirada de seus ombros.

Nos últimos meses, os Blues têm sido ligados a uma série de atacantes com ótimos números diante do gol, como Victor Osimhen (Napoli), Santiago Giménez (Feyenoord) e Benjamin Sesko (RB Leipzig).

No entanto, com a janela aberta e o recém-chegado Enzo Maresca no comando, os torcedores do Chelsea foram forçados a moderar suas expectativas. Primeiro, Jhon Durán, do Aston Villa - que marcou apenas cinco gols na Premier League na última temporada - foi cogitado. E, mais recentemente, Samu Omorodion foi ligado ao clube.

Reportagens afirmam que o interesse do Chelsea neste último nome citado está bastante avançado, com o clube já tendo feito uma oferta que pode chegar a R$ 275 milhões. Quando a notícia foi divulgada, os torcedores dos Blues correram para o Google para saber mais sobre seu potencial novo camisa 9. E o que encontraram dificilmente inspira confiança.

O fato é que Omorodion marcou apenas oito gols na última temporada, o que pode dificultar a compreensão do plano do Chelsea aqui. No entanto, há mais no atacante do que se aparenta, como a GOAL descobriu ao mergulhar em sua história.