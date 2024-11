A saída de Jurgen Klopp foi boa notícia para Curtis Jones no Liverpool?

Embora as lesões e o início de temporada irregular com Arne Slot, o meio-campista vem atingindo sua melhor forma sob o comando do novo treinador

A atmosfera em Anfield estava baixa em determinado momento nesta quarta-feira (6). A torcida estava animada após a vitória dramática do Liverpool sobre o Brighton apenas três dias antes, mas a energia foi sugada por causa do primeiro tempo contra o Bayer Leverkusen, com o time de Xabi Alonso, confiante e bem organizado em campo, destruindo completamente o ambiente alegre em Merseyside. Ficou claro que o Liverpool precisava de um momento de inspiração. E eles conseguiram um logo após a marca de uma hora, quando Luis Díaz habilmente encobriu Lukas Hradecky. A finalização foi fantástica, sem dúvida, mas o gol foi todo sobre o passe de Curtis Jones. "Nem eu vi o passe!" Ryan Gravenberch admitiu depois. Se o pequeno toque de genialidade de Jones surpreendeu a todos, o fato de ele ter feito uma contribuição tão crucial para outra vitória do Liverpool com certeza não surpreendeu. Nas últimas semanas, vimos o quanto um jogador desse nível em plena forma pode ser importante para os Reds - e por que ele se tornou quase intocável, apesar da intensa concorrência por vagas no meio-campo de Arne Slot.