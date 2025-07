Saga de Alexander Isak indica que o super-rico Newcastle corre o risco de terminar como o grande derrotado da janela do mercado

O futuro do atacante ainda está incerto apesar de a abordagem do Liverpool ter sido rejeitada, e Eddie Howe e sua equipe estão tendo dificuldades para trazer contratações

Como férias em que tudo deu errado, o verão do Newcastle não saiu como planejado. A classificação dos Magpies para a Liga dos Campeões com um quinto lugar na Premier League era esperada para abrir caminho para melhorias significativas no elenco durante a janela de transferências, especialmente com os temores em relação às regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) aparentemente superados. Mas, até agora, tem sido uma história de rejeições e “frustração”.

Apesar do apoio financeiro praticamente ilimitado do fundo soberano saudita, o PIF, vários alvos importantes decidiram se transferir para outros clubes, e apenas uma contratação de peso foi concretizada até o momento. E, para piorar, há fortes especulações envolvendo o atacante estrela Alexander Isak, que aparentemente está tão insatisfeito que o clube foi forçado a tomar medidas.

Sem conseguir contratar os jogadores desejados e diante da dura realidade de possivelmente perder seu principal jogador antes do fim da janela, o verão de descontentamento do Newcastle só parece prestes a piorar…