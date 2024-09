Ryan Gravenberch indica que pode fazer o Liverpool esquecer do fracasso em contratar Martín Zubimendi

Os Reds ficaram sem seu principal alvo desta última janela de transferências, mas um outro jogador vem ajudando a suprir essa decepção

"Já vimos isso quatro ou cinco vezes no jogo, quando ele apenas estica as pernas e deixa todo mundo para trás. (Kobbie) Mainoo tem que trazê-lo de volta e recebe o cartão amarelo. É quase como (Patrick) Vieira."

Essa foi a análise de Jamie Carragher após Ryan Gravenberch impressionar o comentarista da Sky Sports com uma atuação perfeita do Liverpool contra o Manchester United. O holandês acabara de ajudar Arne Slot a passar com primor no seu primeiro grande teste desde que assumiu o comando em Anfield, destacando-se na vitória por 3 a 0 sobre os rivais em Old Trafford. Luis Díaz e Mohamed Salah podem ter feito os gols, mas o jogo foi vencido no meio de campo.

Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai e Gravenberch foram sublimes: uma pirâmide fluida, mas sólida como uma rocha, que levou seus adversários dos Red Devils ao chão. Após a partida, Carragher aproveitou para brincar com uma declaração ousada feita por seu parceiro Gary Neville antes do jogo. "Você ainda não trocaria os meio de campos?", provocou.

Estamos acostumados a ver esse tipo de desempenho de Mac Allister e Szoboszlai, que atingiram níveis semelhantes durante suas primeiras temporadas em Anfield. Mas com Gravenberch, sua exibição de alto nível — e o excelente início de campanha em geral — foi uma surpresa maior.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!