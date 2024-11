Rúben Amorim já tem a 'primeira dor de cabeça' no Manchester United - escalar Amad Diallo e resolver situação de Marcus Rashford

O novo técnico dos Red Devils tem muitas opções no ataque para eleger seus 11 iniciais em um famoso 3-4-3

O domingo à noite do dia 10 de novembro de 2024 foi um grande dia para Rúben Amorim. Ele teve uma despedida incrível do Sporting, com sua equipe virando o jogo contra o Braga e vencendo por 4 a 2, fechando uma história com chave de ouro antes de assumir o Manchester United. Algumas horas antes, seu novo time venceu o Leicester City por 3 a 0, a maior vitória da temporada e a maior em casa em oito meses.

Quando Amorim assistiu à partida, viu boas atuações de jogadores que estavam tendo dificuldades com Erik ten Hag. Bruno Fernandes marcou seu primeiro gol da temporada e fez o segundo, enquanto Amad Diallo, com poucas oportunidades anteriormente, teve uma grande atuação, ajudando a vencer o PAOK, pela Europa League.

O gol espetacular de Alejandro Garnacho também se destacou, e apesar das críticas, ele não quis comemorar. As boas exibições de Amad e o gol de Garnacho o colocam como favoritos para começar como titulares, deixando Marcus Rashford motivado para impressionar o novo treinador.