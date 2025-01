Rúben Amorim está certo: é o pior time da história do Manchester United

O técnico português não poupou críticas ao avaliar o desempenho dos Red Devils após a derrota em casa para o Brighton no domingo (19)

"Eu não sou ingênuo. Precisamos sobreviver agora. Somos o pior time, talvez, na história do Manchester United," declarou Rúben Amorim após a derrota por 3 a 1 para o Brighton em Old Trafford, no domingo (19). "Se querem manchetes, aqui estão. Mas digo isso porque precisamos reconhecer e mudar."

Desde que substituiu Erik ten Hag em novembro, Amorim já soma sete derrotas em 15 jogos. O United está em 13º na Premier League, o Campeonato Inglês, e distante 10 pontos do oitavo colocado, Aston Villa. O desempenho ruim já ameaça superar o recorde negativo do clube, que terminou em oitavo na temporada passada.

Apesar de estar longe da zona de rebaixamento, o cenário é desolador. Amorim admitiu que "todos estão abaixo do esperado," mas a crise vai além. O clube, do elenco à diretoria, parece perdido, e os jogadores têm contribuído para um declínio que não dá sinais de melhora.