Roy Keane está certo: Erling Haaland anda devendo para ser considerado no auge do futebol mundial

Ex-jogador e comentarista irlandês afirmou, após empate em 0 a 0 com o Arsenal, que seu futebol estava no "nível da League Two"

Roy Keane sempre teve uma certa tendência a protagonizar controvérsias; eles têm sido quase que inseparáveis por mais de 30 anos. Durante uma carreira de jogador marcada por brigas e cartões vermelhos, ele sempre insistiu que nunca se tornaria um comentarista - mas era inevitável dada sua natureza destemida. Keane diz o que quer, sendo grande representante da velha guarda. Ele tem pouco tempo para discutir as complexidades do jogo moderno. Keane desempenha esse papel de 'velho rabugento' à perfeição. De fato, com sorrisos e comentários ariscos, Keane se tornou um personagem. Suas reações a performances ruins - especialmente as do Manchester United - sempre viralizam, gerando debate e memes em todo o mundo do futebol. Mais artigos abaixo Domingo foi apenas mais um caso em questão.