Rogério Ceni x Flamengo: quantas vitórias, empates e derrotas como técnico e jogador

Atual técnico do Bahia jamais venceu o Rubro-Negro junto à linha lateral, mas teve sucesso nos gramados como jogador; confira o retrospecto completo

A mística e o tabu seguem vivos para Rogério Ceni quando o assunto é enfrentar o Flamengo como técnico. Apesar de ter seu nome gravado na história à frente do clube carioca, onde conquistou três títulos – o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil e o Carioca de 2021 –, ele jamais conseguiu vencer o Flamengo como treinador adversário.

Em 14 partidas, dirigindo equipes como São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia, Ceni foi derrotado em todas as ocasiões. Mesmo assim, ainda há mais um dado intrigante: nenhum desses times conseguiu balançar as redes do Fla mais de duas vezes enquanto ele os comandava.

A seguir, a GOAL te apresenta, jogo a jogo, todos os números de Rogério Ceni contra o Flamengo, tanto como treinador quanto nos tempos de goleiro.