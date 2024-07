Rodrigo Nestor recebe sondagem para trocar o São Paulo pelo futebol italiano

Meio-campista é alvo do Bologna, que procurou seus intermediários nos últimos dias; Tricolor ainda não foi contatado

Rodrigo Nestor, meio-campista do São Paulo, recebeu uma sondagem nos últimos dias do Bologna, clube da Serie A italiana. Segundo apurou a GOAL, a equipe europeia procurou o staff do atleta para reunir primeiras informações.

Em contato com a reportagem, o entendimento do lado do atleta é de que tudo ainda está em "estágios iniciais". Já a diretoria afirma que o Tricolor ainda não recebeu nenhum contato do Rossoblu, em qualquer instância.