Rodri pode ser o Bola de Ouro: os sucessos de Manchester City e Espanha não aconteceriam sem o 'jogador-computador'

O espanhol foi o protagonista dos triunfos de seu clube e país na última temporada, e o papel incrível que desempenha precisa ser reconhecido

"Os melhores volantes não aparecem nas primeiras páginas dos jornais", disse Pep Guardiola em fevereiro de 2021. "Eles se escondem atrás da equipe, mas quando o time joga bem é porque eles são excepcionais." O técnico do Manchester City estava se referindo a Rodri, que estava em sua equipe há apenas uma temporada e meia na época.

Essas declarações vieram pouco depois de um raro período de estagnação para o City, que estava muito atrás do Liverpool na corrida pelo título da temporada anterior e tinha feito um início ruim na campanha 2020/21, perdendo 16 pontos nos primeiros 12 jogos. Mas, desde então, eles voltaram ao seu melhor, conquistando uma 10ª vitória consecutiva na liga ao derrotar o Liverpool por 4 a 1 em Anfield. E Rodri foi uma das principais razões para isso.

Guardiola valorizava seu trabalho, mas na época a influência do espanhol no City era subestimada. De fato, Guardiola talvez não o apreciasse completamente, já que deixou Rodri no banco na derrota na final da Liga dos Campeões para o Chelsea no final daquela temporada.

Mas, quase quatro anos depois, Rodri tem estado nas primeiras páginas dos jornais ao redor do mundo. Ele pode não receber o mesmo nível de elogios que os companheiros Erling Haaland ou Phil Foden, mas sua influência no Manchester City e na Espanha é agora universalmente reconhecida.

Ele não se "esconde atrás da equipe", está à frente e no centro do clube e da seleção, e na temporada passada ganhou dois dos prêmios mais prestigiados do futebol, o título da Premier League, com o City, e a Euro, com a Espanha. Agora pode receber o reconhecimento verdadeiro que merece ao vencer uma Bola de Ouro.

