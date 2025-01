Rio Ngumoha: quem é o "novo Raheem Sterling" que o Liverpool tirou do Chelsea e já chama a atenção de Arne Slot

Titular na Copa da Inglaterra contra o Accrington Stanley, jovem talento acabou quebrando dois recordes com a camisa dos Reds já

O Liverpool fez poucas contratações para seu elenco principal em 2024. O clube acertou com apenas dois jogadores no total, e um deles - Giorgi Mamardashvili - só chegará a Anfield na próxima temporada. No entanto, em 4 de setembro, os Reds anunciaram a contratação de uma das grandes jovens promessas do futebol inglês, Rio Ngumoha.

Embora a Premier League tenha concluído que nenhuma regra foi violada e o valor da compensação financeira ainda não tenha sido determinado, o Chelsea supostamente ficou tão furioso com a perda do talento mais empolgante a sair da renomada academia de Cobham em anos que proibiu os olheiros do Liverpool de assistirem aos jogos dos times de base. Os Blues negaram essa acusação, mas sua frustração é real e compreensível.

Com apenas 16 anos, Ngumoha é considerado um talento potencialmente geracional, um ponta incrivelmente habilidoso que o ex-capitão do Chelsea, John Terry, já afirmou ser "um jogador de altíssimo nível - e será ainda mais no futuro."