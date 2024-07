Richard Ríos: por que o Manchester United se interessou pelo reserva do Palmeiras

O talismã do Alviverde brilhou pela Colôimbia na surpreendente campanha na Copa América - e agora está na mira do Manchester United

A Copa América de 2024 foi memorável para a Colômbia. A seleção chegou à final pela primeira vez - desde sua única vitória no torneio, em 2021 -, marcando 12 gols rumo à finalíssima, eventualmente perdida para a campeã mundial, Argentina.

O ex-jogador do Real Madrid, James Rodríguez, recebeu a maior parte do crédito pela surpreendente campanha da Colômbia, contribuindo com um gol e ses assistências em seis jogos e sendo nomeado o melhor jogador do torneio. O ressurgimento do jogador de 33 anos foi uma grande história; ele foi ao time de Néstor Lorenzo algo próximo de um 'fator X', e pode ser recompensado com um retorno à La Liga após vários anos apagados.

Mas James não teria tido o espaço para brilhar nos Estados Unidos se não fosse pela presença de Richard Ríos logo atrás dele. A maioria dos torcedores europeus sequer sabia de sua existência antes da Copa, mas o herói improvável da Colômbia agora está no radar de uma série de grandes clubes no velho continente: dentre eles, o Milan e o Manchester United, como a GOAL mostrou.

Com os Red Devils avaliando uma possível proposta de £17 milhões pelo colombiano, não falta interesse para que a estrela do Palmeiras passe a desfilar nos gramados da Premier League a partir de agosto - o que seria o auge de uma carreira em rápida ascensão...