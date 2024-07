Como Riccardo Calafiori pode ser a solução dos problemas do Arsenal

O destaque da Itália na fase de grupos da Euro 2024 tem tudo para chegar e já ter sucesso com os Gunners na briga pelo título da Premier League

Não se esperava muito da Itália na Eurocopa 2024 e, na maior parte do tempo, a equipe correspondeu às expectativas, passando no sufoco da fase de grupos antes de cair para a Suíça nas oitavas de final. Mas, enquanto a Azzurri não empolgou como equipe, o surgimento de uma joia na defesa garantiu que eles permanecessem na boca do povo durante o começo do torneio.

Apenas seis dias após sua primeira partida como titular pela Itália em uma vitória no amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, Riccardo Calafiori foi escolhido por Luciano Spalletti entre os titulares na estreia da Euro contra a Albânia. Ao final do jogo, o defensor era o assunto do momento.

Com seus cabelos ao vento, ao melhor estilo Paolo Maldini, o jogador de 22 anos não mostrou sinais de nervosismo, ajudando a Itália a se recuperar de um gol sofrido no começo do jogo para garantir a vitória por 2 a 1. Atuando como zagueiro pelo lado esquerdo junto de Alessandro Bastoni, a dupla trouxe uma esperança muito necessária para a era pós Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, com Calafiori sendo dominante no jogo aéreo e com bola no pé, raramente errando um passe e impulsionando seu time para sair jogando desde a defesa.

Ele estava visivelmente feliz ao final do jogo, dizendo aos repórteres: "Foi uma semana muito boa para mim. Descobri que poderia ser titular há dois dias. Spalletti me perguntou se eu estava pronto. Eu disse sim, obviamente. Pensei em coisas positivas, nas emoções que poderia sentir em campo e foi algo incrível. Nunca senti nada assim antes. Estou muito feliz."

Essa atuação definiu o que viria a ser uma Euro positiva, pelo menos para si mesmo, com Calafiori, agora, à beira de uma sonhada transferência para o Campeonato Inglês. Essa sorte "boa" é aparente, considerando todos os obstáculos que o jovem teve que superar no início de sua carreira.

