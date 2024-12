O talentoso atacante marcou gols por todas as categorias de base do City e agora só falta estrear no profissional ao lado do irmão mais velho

Cinco pares de irmãos já jogaram juntos no Manchester City, e o exemplo mais recente de sucesso foi o de Yaya e Kolo Touré, que ajudaram o clube a conquistar seu primeiro títuloem 35 anos, a Copa da Inglaterra, em 2011, e depois o primeiro título do Campeonato Inglês em 44 anos, 12 meses depois. Agora, um sexto par de irmãos, com um pai famoso, busca se juntar a esse grupo.

Jaden Heskey, filho do ex-atacante do Liverpool Emile Heskey, tem se destacado nas categorias de base do City nos últimos dois anos, e em maio ajudou a equipe a conquistar a FA Youth Cup, uma competição mata-mata entre as equipes sub-18. Porém, nesta temporada, seu irmão mais novo, Reigan, tem chamado a atenção com sua habilidade e sede de gols, sendo comparado a Erling Haaland no clube em termos de faro de gol.

O City tem formado bons pontas nos últimos anos, como Cole Palmer, que se tornou uma estrela do futebol inglês após trocar o Etihad pelo Chelsea, e Oscar Bobb, que impressionou Pep Guardiola antes de sofrer uma lesão. Agora, Reigan Heskey está se destacando e pode ser a próxima grande promessa a subir para o time principal.

Claro, desde que seu irmão mais velho não consiga o feito primeiro