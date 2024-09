Atacante cansou de quebrar recordes no Palmeiras e no Brasil, e agora começa uma nova história no Santiago Bernabéu

Endrick desembarcou na Espanha nesta janela de transferências pronto para seguir fazendo no Real Madrid o que fazia desde as categorias de base no Palmeiras e na seleção brasileira: quebrar recordes.

Atuando em seu país de origem, o atacante não demorou a se tornar o mais jovem do Verdão a entrar em campo e a marcar um gol pelo profissional. Na seleção brasileira, se tornou o terceiro mais novo a balançar as redes (apenas atrás de Pelé e Edu), além de ser o primeiro lugar neste parâmetro em jogos de seleções no lendário estádio de Wembley.

Ainda assim, esses recordes são apenas alguns exemplos do que o garoto vem trilhando. Agora, vestindo a camisa 16 do Real Madrid, segue empilhando números e marcos históricos para o futebol. Passados dois meses de sua estreia pelos Merengues, Endrick já deu largada em seus feitos no clube, em La Liga e na Champions League.

Abaixo, a GOAL apresenta quais são os recordes históricos que Endrick já quebrou no Real Madrid. Confira!

