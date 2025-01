Reconstrução de Rúben Amorim no Manchester United precisa passar por voltar a fazer de Old Trafford um caldeirão temido

Técnico português mostrou que sua equipe pode competir com as melhores, mas o próximo desafio é vencer consistentemente em casa

Em apenas duas semanas e dois jogos, Rúben Amorim transformou o Manchester United de chacota em um time que compete. O ano de 2024 terminou com os Red Devils perdendo quatro jogos consecutivos pela primeira vez desde 1961, mas o novo ano os viu enfrentar os dois melhores times do país e se manter firmes, conseguindo um empate por 2 a 2 contra o Liverpool - quase conquistando a vitória no fim com Harry Maguire - antes de eliminar o Arsenal da Copa da Inglaterra, apesar de jogarem com um a menos por uma hora.

A fragilidade exibida nas derrotas anteriores para Newcastle, Bournemouth, Tottenham e Wolverhampton foi substituída por uma determinação enorme. Enquanto Amorim chamava seu time de "ansioso" há quinze dias, no domingo no Emirates Stadium, ele os elogiou por "sofrerem juntos". Micah Richards disse que o United mostrou "paixão e coragem", palavras que ninguém estava usando para descrever o time no fim do ano passado.

O próximo desafio do United, porém, é muito diferente de ir a Anfield ou ao Emirates e jogar com as costas contra a parede para conseguir um resultado. Depois de dois dos jogos mais difíceis do calendário, eles enfrentam uma sequência aparentemente favorável de jogos contra Southampton, Brighton e Rangers, todos em casa. Tendo feito a parte difícil, agora devem navegar por águas menos agitadas e mostrar que são capazes de vencer os jogos que se espera que ganhem.