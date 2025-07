Rebelde brilhante e incompreendido ou valentão incorrigível? O fenômeno Mario Balotelli

Rebel United apresenta jogadores que preferem nadar contra a corrente; Parte 2, o destaque é Mario Balotelli, um eterno enigma do futebol moderno

Então, América. Com uma certa nonchalance — uma despreocupação quase casual que destoava de suas apresentações públicas em outros tempos —, Mario Balotelli anunciou recentemente, sorrindo, o fim de sua trajetória no futebol europeu. A declaração foi feita durante uma participação no excelente programa de entrevistas Belve, da emissora estatal italiana Rai. “Estou um pouco cansado de tudo o que acontece em torno do futebol europeu”, disse ele. E, ao ser questionado sobre seu próximo destino, respondeu com leveza: “América. Gostaria de jogar mais dois ou três anos antes de parar”.

Foi um anúncio que soou menos como um recomeço e mais como uma retirada silenciosa — talvez a fuga final de um jogador que passou boa parte da carreira lutando contra o mundo e, sobretudo, contra os próprios demônios. Prestes a completar 35 anos, Mario Balotelli foi, por um tempo, uma das figuras mais intrigantes do futebol mundial. Ao mesmo tempo, carregava a fama de encrenqueiro indomável — alguém que fez bem menos com seu talento do que se esperava.