Os rebaixados no Campeonato Paulista de 2025 que jogarão a Série A2 do Paulistão 2026

Fim da fase de grupos selou a queda de duas figurinhas carimbadas nos últimos anos no Paulistão

Com tudo definido na fase inicial do Campeonato Paulista 2025, descobrimos os oito clubes que seguem na briga pelo cobiçado troféu, mas, também, os dois que tiveram as duas piores das 16 campanhas e terão o desprazer de jogar a Série A2 em 2026.

Em 2024, Ituano e Santo André ficaram na lanterna da elite estadual, e no momento brigam para retornar ao devido lugar. Já este ano, tivemos equipes também consolidadas no cenário estadual da década de 20 sendo rebaixadas.

Abaixo, confira o resultado do descenso para a Série A2 do ano que vem e mais informações sobre o Paulistão...