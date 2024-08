Esqueça o tropeço na estreia: Real Madrid pode ser imparável após chegada de Kylian Mbappé

A equipe de Carlo Ancelotti busca ser imbatível na nova temporada

Como o Real Madrid pode melhorar ainda mais? Na última temporada, os Blancos dominaram a Europa, conquistaram a Espanha e venceram a Champons League com facilidade.

Agora, parecem prontos para ficarem ainda mais fortes. Com a chegada de Kylian Mbappé, finalmente conseguiram o jogador que tanto desejavam, após anos de novela. Mesmo com a aposentadoria de um jogador importante, o time tem o que precisa para repetir o sucesso.

O empate por 1 a 1 com o Mallorca na estreia de LaLiga mostra que há questões para resolver, mas eles ainda têm um dos melhores técnicos do mundo para encontrar soluções. Pode haver alguns desafios, mas este pode ser o melhor ano do Real Madrid em muito tempo.

