Ranking das seleções nas redes sociais: quem tem mais seguidores?

A GOAL te mostra quais são as seleções do mundo com mais seguidores no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok

No atual cenário, redes sociais populares e com cada vez mais destaque como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e Youtube são capazes de reunir e influenciar diversas pessoas, e, ainda, gerar grandes discussões relevantes para a sociedade. Com o futebol também inserido nelas, é possível mensurar o tamanho da paixão do torcedor, que se faz presente acompanhando seu clube e sua seleção todos os dias através da internet.

Em 2024, ano de Copa América, Eurocopa e Olimpíadas, essa paixão só aumenta. O mundo inteiro parou para acompanhar a glória continental da Argentina, na América, e da Espanha, na Europa, e, agora, se prepara para ver tudo que acontece de perto nas Olimpíadas de Paris, que acontece entre julho e agosto. Por isso, as mídias sociais devem ter um papel de impacto na relação do torcedor com suas seleções.

Pensando desta forma, abaixo, a GOAL mostra quais são os países do atual cenário no mundo da bola com mais seguidores nas redes sociais entre o Top 30 do ranking da Fifa.