Como Ralf Rangnick foi de piada no Manchester United a mentor da sensação Áustria na Eurocopa

O alemão não foi reconhecido por seu trabalho em Old Trafford, mas desde então se reinventou e fez o jogo virar

No dia 22 de maio de 2022, Ralf Rangnick participou de sua última coletiva de imprensa como técnico interino do Manchester United. Quem escreve este texto estava entre os jornalistas reunidos no Selhurst Park e ainda consegue lembrar daquele momento totalmente decepcionante.

As coletivas de imprensa do United geralmente são lotadas, mas não foi o caso naquele dia. Ali, os Red Devils não eram o assunto principal. O maior risco que enfrentavam era ter que jogar a UEFA Conference League do ano seguinte. A corrida tensa pelo título da Premier League entre Manchester City e Liverpool, bem como a batalha no G4 entre Arsenal e Tottenham e uma disputa de rebaixamento estavam acontecendo em outros lugares.

Tamanha era a falta de interesse, que houve um silêncio ameaçador quando o assessor de imprensa pediu a primeira pergunta após a vitória do Palace por 1 a 0. O mesmo funcionário logo foi forçado a pedir silêncio, enquanto alguns profissionais conversavam alto ao montar uma câmera para capturar a última coletiva de imprensa da temporada de Patrick Vieira, técnico dos Crystal Palace.

Quando finalmente teve a chance de falar, Rangnick se expressou de forma convincente e sem filtros, como sempre fez durante seu tempo em Old Trafford. Ele abordou tópicos que variavam desde o papel de Bruno Fernandes no gol da vitória do Palace à iminente saída de Edinson Cavani, além de que tipo de jogadores o United deveria buscar na janela de transferências do meio do ano.

E com isso, ele se foi, agradecendo aos profissionais da mídia presentes. Naquela época, Rangnick havia sido designado para um papel de transição em Old Trafford após a nomeação de Erik ten Hag como sucessor permanente de Ole Gunnar Solskjaer, um trabalho que ele conciliaria com suas novas responsabilidades como treinador da seleção da Áustria.

No entanto, apenas sete dias depois, sua saída permanente foi confirmada em uma breve declaração postada no site do clube. "Gostaríamos de agradecer a Ralf Rangnick por seus esforços como técnico interino nos últimos seis meses", dizia.

"Por acordo mútuo, Ralf agora se concentrará exclusivamente em seu novo papel como treinador da seleção nacional da Áustria e, portanto, não assumirá um papel de consultoria em Old Trafford. Gostaríamos de desejar a Ralf boa sorte neste próximo capítulo de sua carreira."

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!