Rachid Mekhloufi abriu mão de uma Copa do Mundo para lutar pela independência de seu país - e ganhou duas nações

A FLN usou todos os recursos possíveis: não seriam mais apenas os soldados a lutar, mas também os jogadores de futebol — ainda que simbolicamente. A ideia era formar uma seleção argelina no exílio como forma de promover a causa da independência. Um dos fundadores da FLN, Ahmed Ben Bella, conhecia bem o poder do futebol, já que havia jogado pelo Olympique de Marseille.

Em 1958, havia ao todo 33 jogadores de origem argelina com contrato no Campeonato Francês. O organizador Mohamed Boumezra foi procurá-los secretamente com a pergunta: você está disposto a encerrar sua carreira na França para viajar pelo mundo com a seleção da FLN? Muitos disseram sim, entre eles os dois mais famosos: Zitouni e Mekhloufi.

“Foi uma continuação da luta dos argelinos que viviam sob o domínio colonial francês. Era a maneira mais eficaz de mostrar que havia uma guerra acontecendo na Argélia. Por causa da censura na mídia francesa, o mundo não sabia o que se passava em nosso país. Nossa ação, nossa partida da França, mostrou que realmente existia um movimento e que havia uma guerra”, recordou Mekhloufi décadas depois, em entrevista à GOAL, sobre sua motivação para fazer parte da seleção da FLN.

A saída secreta dos jogadores foi planejada para os dias 13 e 14 de abril, mas surgiram complicações. Justamente Mekhloufi se machucou em sua provável última partida pelo Saint-Étienne e precisou passar a noite no hospital. Ainda de pijama, foi buscado no dia seguinte e levado com três colegas até a fronteira franco-suíça. Em vez de fazer perguntas suspeitas, os policiais de fronteira pediram apenas uma coisa: autógrafos.

Mas não demorou para que surgissem suspeitas na França. “Nove jogadores argelinos desaparecidos”, estampou o jornal L’Équipe em 15 de abril. Hacene Chabri e Mohamed Maouche não tiveram a mesma sorte: foram presos ao tentar sair do país e só conseguiram deixar a França bem mais tarde. Enquanto isso, seus companheiros foram chegando, aos poucos, ao ponto de encontro na capital tunisiana, Túnis. Lá estava sediado o governo provisório da Argélia, que apresentou a nova seleção do país em busca de independência.