Quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro após demissão de Fernando Seabra?

Treinador estava comandando a Raposa desde o início do Brasileirão; diretoria está muito próxima de acerto

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra nesta segunda-feira (23) de manhã, logo no dia seguinte ao empate por 0 a 0 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro.

Após 36 partidas realizadas à frente da Raposa, Seabra não resistiu às turbulências entre agosto e setembro no Brasileirão e na Copa Sul-Americana, e deixa o clube com apenas cinco meses de cargo. Além do comandante, o auxiliar Alvaro Martins também não é mais auxiliar técnico da equipe.

Sendo assim, a diretoria cruzeirense está muito próxima de um novo nome para assumir o comando do elenco para o restante de 2024. Confira...