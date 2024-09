Quem vai ser o novo técnico do Athletico-PR após demissão de Martín Varini?

Treinador uruguaio deixa a equipe após 19 jogos; Furacão não vence há sete jogos no Campeonato Brasileiro

Martín Varini encerrou sua trajetória no Athletico. O clube comunicou na noite desta segunda-feira a saída do treinador uruguaio. Varini deixa o comando do Furacão após 19 partidas, acumulando nove vitórias, seis derrotas e quatro empates, com um aproveitamento de 54%.

A equipe não vence há sete partidas no Campeonato Brasileiro e, após o empate com o Criciúma no fim de semana, a diferença para a zona de rebaixamento diminuiu para três pontos. O Athletico se prepara para enfrentar o Racing nesta quinta-feira (26), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.

