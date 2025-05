Quem vai substituir Trent Alexander-Arnold? Nove opções de compra para a lateral direita do Liverpool

O jogador revelado pela base dos Reds confirmou que deixará Anfield ao fim da temporada, e as atenções agora se voltam para a busca por seu sucessor

O segredo mais mal guardado do futebol foi finalmente revelado: Trent Alexander-Arnold deixará o Liverpool ao término de seu contrato, no fim da temporada. E o segundo segredo mais mal guardado — sua ida ao Real Madrid sem custos — deve ser confirmado nas próximas semanas.

Quando a poeira baixar e a frustração com a saída pouco lucrativa de um dos maiores talentos formados em Anfield der lugar à razão, o foco do clube será encontrar um substituto à altura para um dos laterais mais criativos do futebol mundial.

Essa missão, claro, não será simples. Mas com o Liverpool consolidado como o principal time da Inglaterra e com uma vaga de tamanha importância aberta em um dos maiores clubes do planeta, é natural imaginar que os Reds terão à disposição alguns dos melhores nomes do mercado.

Pensando nisso, a GOAL lista nove possíveis opções para o time de Arne Slot...