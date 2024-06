Quem é Savinho, atacante da seleção brasileira na Copa América de 2024?

Atacante, convocado para a Copa América 2024, foi destaque do Girona na temporada 2023/24

Após se destacar pelo Girona, o atacante Savinho fez parte da primeira lista de convocados de Dorival Júnior na seleção brasileira para amistosos contra Inglaterra e Espanha. Com apenas 20 anos, o jovem atacante já tem uma trajetória promissora. Sua carreira começou no Atlético-MG, mas chamou rapidamente a atenção do futebol europeu.

Em junho de 2020, assinou seu primeiro contrato profissional. Ele estreou pelo time principal do Atlético-MG em agosto de 2020, em uma vitória por 4 a 3 contra o Atlético-GO. Nascido em São Mateus, no Espírito Santo, em 10 de abril de 2004, Savinho logo se destacou no cenário nacional e internacional. Atualmente emprestado ao Girona pelo Troyes, Savinho ganhou destaque no Campeonato Espanhol, o que lhe rendeu a convocação de Dorival Júnior para a Copa América 2024.

Abaixo, a GOAL detalha a carreira do atacante.