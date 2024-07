Quem é a OTB, empresa interessada em comprar o Corinthians com promessa de quitar dívida do clube?

O Timão ainda lida com resistência com a ideia de negociar sua SAF

A OTB Sports, empresa de gerenciamento de atletas, agitou a torcida do Corinthians na última segunda-feira (15) ao publicar uma nota confirmando o interesse em adquirir o Corinthians em modelo de SAF. A informação tinha sido publicamente inicialmente pelo jornalista Juca Kfouri.

“A empresa está oficialmente mandatada para negociar a compra do Sport Club Corinthians Paulista, em uma operação que prevê, entre outras coisas, a resolução da dívida integral do clube e um compromisso futuro de abertura de capital para proporcionar ao torcedor a possibilidade de se tornar acionista do seu time”, disse a empresa em uma de suas redes sociais.