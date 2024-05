Quem lembra? Ricardo Quaresma, o rei da trivela que achou que poderia ser Bola de Ouro

Um jogador e indivíduo errático, a carreira do ponta português foi tão maluca quanto gloriosa

Ricardo Quaresma, duas vezes campeão da Serie A, quatro vezes português, da Champions League e até da Euro 2016 com Portugal, teve uma carreira brilhante passando por clubes como Barcelona, Chelsea, Inter, Porto e Besiktas. No entanto, seu sucesso mundial não veio apenas pelos muitos títulos, mas de seu estilo extravagante e eletrizante com a bola, que cativou milhões.

Com apelidos como "Mustang" por seus dribles rápidos e poderosos, ou "Harry Potter" por seus mágicos movimentos para escapar da marcação, Quaresma personificava o futebol de rua. Muitos acreditam que ele nunca recebeu o devido reconhecimento ou que não alcançou todo seu potencial, apesar dos grandes clubes por onde passou.

Ainda assim, ele é ídolo para muitos e, aqui, a GOAL explica por que o nome Quaresma jamais será esquecido pelas ruas.

