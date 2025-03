Quem é Iman Ali Dib, influencer nascida na Síria e criada no Brasil que vem se destacando com o futebol

A sírio-brasileira alcança milhões de usuários nas redes sociais e participa de grandes eventos do futebol

Da Síria ao estrelato no futebol e nas redes sociais: Iman Ali Dib protagoniza uma história digna de filme, unindo suas origens, o esporte e a mídia.

A influenciadora, de ascendência síria e que viveu a maior parte da vida no Brasil, acumula milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre com o futebol como tema central, ela segue consolidando seu nome ao marcar presença em encontros com lendas do esporte e em grandes eventos. Recentemente, foi a única brasileira presente no evento de lançamento do novo Mundial de Clubes da FIFA, realizado no Egito, a convite do Al Ahly, clube local.

Além disso, ganhou destaque em um campeonato de X1 organizado pelo podcast PodPah e já teve encontros registrados com diversas estrelas do futebol mundial — incluindo partidas com Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e muitos outros.

Mais artigos abaixo

A seguir, conheça mais sobre a trajetória de Iman Ali Dib, desde suas origens na Síria até suas vivências no Brasil, nos Estados Unidos e suas novas experiências pelo mundo.