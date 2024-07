Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Uruguai e Brasil, pela Copa América 2024

Seleção brasileira deu adeus a chance de título da Copa América nas penalidades; veja os cobradores

O Brasil está fora da Copa América 2024. A seleção brasileira caiu nas penalidades para o Uruguai pelo placar de 4 a 2 após empate sem gols no tempo normal. O time uruguaio vai às semis para encarar a Colômbia.

No tempo normal, o Uruguai teve o defensor Nahitan Nández expulso pelo árbitro Darío Herrera, com auxílio do VAR, após uma dura entrada em Rodrygo.

Abaixo, a GOAL mostra o retrospecto das cobranças. Conheça os melhores bônus para apostar nos jogos da Copa América 2024.

