Quem é Darío Herrera, árbitro argentino de Brasil x Uruguai na semifinal da Copa América 2024?

A CBF protestou contra a arbitragem após o empate de 1 a 1 com a Colômbia, na fase de grupos

A Conmebol selecionou Darío Herrera, da Argentina, para apitar o duelo entre Uruguai e Brasil, pelas quartas de final da Copa América de 2024. Ele é auxiliado por Juan P. Belatti e Cristian Navarro, também da Argentina. O VAR é o mexicano Guillermo Pacheco.

Vale destacar que a CBF demonstrou insatisfação com a arbitragem da Copa América-2024 e fez reclamação de que a “seleção brasileira está sendo tratada com descaso pelos árbitros” à Conmebol, como soube a GOAL. O Brasil questiona a arbitragem do jogo com a Colômbia, pela fase de grupos, após a não marcação de um pênalti em Vinícius Júnior.

