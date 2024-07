Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Canadá x Uruguai, pela Copa América 2024

Após o fim das cobranças, a seleção uruguaia ficou com o título de terceiro lugar pela 10ª vez na história da Copa América; veja as penalidades

O Uruguai ficou com o título de terceiro lugar da Copa América 2024, além de assegurar ainda mais com a premiação. Após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o Canadá, a equipe uruguaia venceu as penalidades, com destaque a Sérgio Rochet, goleiro do Internacional, defendendo uma cobrança.

Nos 90 minutos, o atacante Luís Suárez foi responsável por levar a seleção uruguaia a disputa dos pênaltis, já que marcou o gol de empate praticamente no minuto final. O craque ainda converteu a quarta e última cobrança da sua seleção.

Abaixo, a GOAL mostra o retrospecto das cobranças. Conheça os melhores sites para apostar nos jogos da Copa América 2024.

