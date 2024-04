Quem é o técnico português Álvaro Pacheco?

O treinador iniciou carreira no futebol profissional há poucos anos, mas já vai chamando atenção

Aos 52 anos, Álvaro Pacheco vive um momento de inflexão em sua – ainda curta -- carreira como treinador de futebol. Entre o final de 2023 e o início de 2024, Pacheco virou uma das sensações do futebol português pelos resultados expressivos que tem conseguido no comando do Vitória de Guimarães.

Segundo apurado pela GOAL, o português é um dos alvos do Besiktas, da Turquia, após a demissão de Fernando Santos e o São Paulo também estaria olhando o luso com certo interesse – em meio a toda a pressão sobre o trabalho de Thiago Carpini no Morumbis.

