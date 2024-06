Quem é o maior artilheiro da Inglaterra em todos os tempos?

Capitão da atual seleção inglesa, Harry Kane se isolou no topo da artilharia histórica

Embora conte com apenas um título de expressão, com a Copa do Mundo de 1966, a seleção inglesa é das mais tradicionais do mundo e voltou, nos últimos anos, a sonhar com um novo grande título.

Tendo uma nova geração de jovens bons jogadores, o English Team já conseguiu retornar a uma semifinal de Copa do Mundo em 2018 – feito que antes só havia atingido em 1990 e 1966 – e esteve muito perto de conquistar a Euro 2020.

E quando o assunto é gol, a Inglaterra está muito bem servida. Atual capitão e atacante do selecionado, Harry Kane tem números marcantes e já se colocou como maior artilheiro da seleção inglesa em todos os tempos. Confira, abaixo, quais são os maiores goleadores da história da seleção da Inglaterra.