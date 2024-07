Quem é Dani Olmo, jogador da Espanha na Eurocopa de 2024

O meia, revelado nas categorias de base do Barcelona, tem um caminho incomum no futebol

Dani Olmo é um talentoso meia-atacante espanhol, que se destacou como uma peça-chave na seleção da Espanha durante a Eurocopa de 2024. Conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e versatilidade em campo, Olmo tem sido também um jogador essencial tanto para seu clube, o RB Leipzig, da Alemanha, e após as exibições recentes pela seleção espanhola vai, com certeza, aparecer como candidato a vestir a camisa de alguma grande potência do futebol europeu.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Dani Olmo começou sua carreira profissional no Dinamo Zagreb, da Croácia. A escolha, pouco comum, foi tomada pelo próprio atleta, em busca de ganhar mais tempo jogando um campeonato profissional. Em Zagreb, ele rapidamente se destacou e ganhou notoriedade. Em 2019/20, se transferiu para o RB Leipzig, da Alemanha, onde continuou a evoluir e demonstrar seu talento em competições europeias de alto nível.

