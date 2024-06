Eurocopa: todos os campeões do torneio e as seleções que têm mais títulos

Com dez seleções diferentes, conheças todos os campeões das edições da Euro

A Eurocopa retorna para mais uma edição em 2024. O torneio se tornou um dos principais campeonatos de seleções ao redor do mundo, atraindo enorme interesse do público. A competição reúne os principais jogadores da atualidade no futebol europeu, o que a torna ainda mais atrativa.

Ao longo de sua história, a UEFA já organizou 16 edições da Eurocopa. Na lista atualizada de campeões, Alemanha e Espanha aparecem empatadas com três títulos cada, seguidas pela Itália, que possui dois títulos e foi campeã da edição de 2020.

Vale destacar que dois dos títulos da Alemanha foram conquistados pela Alemanha Ocidental, em 1972 e 1980, mas, após a reunificação do país, esses títulos passaram a ser contabilizados como da Alemanha. Da mesma forma, a Rússia "herdou" o título da União Soviética, conquistado em 1960, e a República Tcheca "herdou" a conquista da Tchecoslováquia, de 1976.

A GOAL traz todos os detalhes sobre os maiores campeões da história do torneio.

