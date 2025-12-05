Quem o Brasil pode enfrentar no primeiro mata-mata da Copa do Mundo 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, definiu o percurso da seleção brasileira no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Com Marrocos, Escócia e Haiti como rivais na primeira fase, o Brasil já conhece não apenas os compromissos iniciais, mas também quais caminhos pode encarar no início do mata-mata, dependendo da posição final no Grupo C.
A competição terá uma fase de grupos mais longa, entre 11 e 27 de junho, seguida pelo novo formato de mata-mata ampliado, que começa em 28 de junho com o estágio de 16-avos de final. Isso significa que a colocação do Brasil no grupo altera totalmente o tipo de adversário que pode aparecer já na estreia da fase decisiva — seja uma seleção tradicional europeia, um rival asiático em ascensão ou até equipes que chegam via repescagem.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢