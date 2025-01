A queda do Borussia Dortmund: como tudo deu errado desde a final da Champions League

Aurinegros demitiram Nuri Sahin após a derrota para o Bologna, mas os problemas vão muito além disso

O Bologna de Vincenzo Italiano foi oficialmente eliminado da Champions League na terça-feira, e ainda assim, quando ele apareceu na Sky Sport Italia após a vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, ele foi aplaudido por renomados comentaristas como Fabio Capello e Zvonimir Boban.

"Estamos eliminados, mas parece que ganhamos um jogo de quartas de final ou uma semifinal!" afirmou ele, visivelmente extasiado. "Esses rapazes queriam essa vitória a todo custo e estou tão feliz que não consigo expressar em palavras. É um sonho realizado."

Para Nuri Sahin, porém, foi um pesadelo. Seu time não havia sido eliminado e nem apenas derrotado, mas superado e dominado por um time que nunca havia vencido um jogo no torneio.

Dado que o Dortmund entrou no jogo no Estádio Renato Dall'Ara após três derrotas consecutivas no Campeonato Alemão, todos sabiam o que estava por vir - e Sahin foi demitido do comando logo após voltar ao hotel da equipe na Itália.

Então, o que deu errado para o Dortmund desde quase surpreender o Real Madrid em Wembley há pouco mais de seis meses? E os problemas do clube alemão serão de repente resolvidos com uma mudança de treinador?